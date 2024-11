Арне Слот задмина Моуриньо и Анчелоти и постави брутален рекорд

Наставникът на Ливърпул Арне Слот постави пореден впечатляващ рекорд. Специалистът записа 14-ата си победа в 16 мача във всички турнири в дебютния си сезон на "Анфийлд", след като успя да матира и отбора на Байер Леверкузен с четири безответни гола през второто полувреме на двубоя в Шампионска лига.

Никога преди нов треньор във Висшата лига не е успявал да постигне 14 победи в първите си 16 мача във всички турнири. Слот оглави тази класация, като задмина имена като Жозе Моуриньо и Карло Анчелоти. И двамата имат по 13 победи в първите си 16 мача като треньори на Челси, съответно през 2004 и 2009 г.

С 12 победи в първите 16 мача във всички турнири в дебютните им сезони като треньори във Висшата лига са други четирима специалисти - Аврам Грант в Челси през 2007 г., Антонио Конте в Челси през 2016 г., Унай Емери в Арсенал през 2018 г. и Маурицио Сари пак в Челси през 2018 г.

Впечатление прави присъствието на петима мениджъри на Челси в топ 7 на тази класация, като всички те са дебютирали във Висшата лига и в ерата на руския милиардер Роман Абрамович. Руснакът осигуряваше сериозен финансов гръб на "сините", които спечелиха общо 21 трофея под неговото управление.

Успехите на Слот идват и в отсъствието на основен нападател, както и липсата на единствения летен трансфер на Ливърпул.

