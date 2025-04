Байерн изпусна домашен финал в Шампионска лига! Италия ще има свой представител на 1/2-финалите

Италианският гранд Интер успя да отстрани немския колос Байерн Мюнхен, завършвайки наравно 2:2 като домакин в реванш от 1/4-финалите на Шампионска лига. "Нерадзурите" удържаха аванса си от първия мач и с общ резултат 4:3 успяха да се класират за полуфиналната фаза. Така Интер ще се изправи срещу Барселона в спор за място на финала на "Алианц Арена" в края на май, докато баварците се разминаха с възможността да се борят за домашен финал в турнира.

Срещата на "Джузепе Меаца" започна двуостро, като и двата тима създадоха няколко опасни атаки. Първото полувреме обаче премина без голове. В началото на втората част обаче Хари Кейн успя да изведе Байерн напред в резултата. Радостта на баварците не трая дълго, тъй като в 58-ата минута Лаутаро Мартинес изравни, а в 61-ата Бенжамен Павар направи обрата пълен.

Байерн отново върна интригата в 76-ата минута, когато Серж Гнабри намери Ерик Дайър, а той изравни за 2:2. До края обаче гостите от Мюнхен не успяха да се доберат до трети гол и отпаднаха от турнира. Накрая Йосип Станишич си изпусна нервите срещу едно от момчетата, подаващо топките, който опита да го забави с подновяването на играта. Футболистът на Байерн блъсна момчето и го събори от стола, на който бе седнал, което доведе до напрежение.

Иначе в другия четвъртфинал от вечерта Арсенал отново победи Реал Мадрид и ще играе с ПСЖ на полуфинал.

Josip Stanisic pushed the ball boy off his stool after he tossed the ball away from the defender at the end of Bayern's loss to Inter 😳 pic.twitter.com/Osr1ke9e0S