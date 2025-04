Този път ВАР се обърна срещу Реал Мадрид: Арсенал превзе "Бернабеу" и ще спори за финал в Шампионска лига!

Английският Арсенал успя да отстрани "краля на Европа" Реал Мадрид и да се класира за полуфиналите на Шампионска лига! "Топчиите" записаха победа и в реванша от 1/4-финалите, постигайки успех с 2:1 като гост. Срещата бе белязана от две спорни ситуации за дузпа, като в единия случай бе дадена такава от ВАР на Арсенал, а в другия - бе отменена за Реал след намесата на ВАР. Букайо Сака пропусна от бялата точка, но се реваншира с гол през втората част. Винисиус върна интригата с бърз изравнителен гол, а в добавеното време Габриел Мартинели сложи точка на спора.

Реал влезе изключително агресивно в срещата, показвайки желание да обърне развоя от първия мач. Рано-рано обаче двама от бранителите на "белите" си изкараха жълти картони: Давид Алаба и Раул Асенсио. А вторият извърши нарушение в наказателното поле, за което Арсенал получи дузпа - след намесата на ВАР. Първо зад бялата точка трябваше да застане Мартин Йодегор, но той отстъпи изпълнението на Букайо Сака. Англичанинът, който изпусна дузпа на Евро 2020, показа колебание и изпълни слаба "паненка" в обсега на Тибо Куртоа, а белгийският страж спаси.

В средата на полувремето се стигна до нов спорен момент, след като Килиан Мбапе бе задържан от противников играч, а главният съдия отсъди дузпа. След близо 5-минутно преразглеждане на ситуацията от ВАР за потенциална засада или нарушение, главният рефер бе привикан да прегледа отново ситуацията, а след това промени решението си, отменяйки дузпата за Реал. До края на полувремето Арсенал продължи да се защитава, а Реал така и не успя да пробие дефанзивния блок на "топчиите".

PENALTY RESCINDED!



VAR FINDS THAT MBAPPE WAS OFFSIDE ON THE RAUL ASENCIO FLICK! HUGE BREAK FOR ARSENAL! pic.twitter.com/Rz7hGIrVSa