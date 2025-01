Байерн отмъква голова машина под носа на Юнайтед

Германският гранд Байерн Мюнхен е напът да отмъкне голова машина под носа на Манчестър Юнайтед. Става въпрос за централния нападател на португалския Спортинг Лисабон – Виктор Гьокереш. Това съобщиха медиите на Острова. Според информациите ръководството на баварците се готви да активира откупната клауза в договора на 26-годишния шведски национал, която е на стойност 100 милиона долара.

Както е известно, Манчестър Юнайтед бе сочен за фаворит за подписа на Виктор Гьокереш. Самият футболист обаче иска да премине в отбор, който играе в Шампионска лига. През този сезон „червените дяволи“ се представят катастрофално като се намират на 13-то място във Висшата лига с едва 23 точки в актива си – на 13 от четвъртия Челси, който заема последната позиция даваща право на участие в най-комерсиалния турнир. Именно от този факт възнамеряват да се възползва от Байерн.

