Байерн се приближава към една от най-големите световни звезди

Байерн Мюнхен се приближава към една от най-големите звезди в световния футбол. Става въпрос за 21-годишния офанзивен халф на Байер Леверкузен – Флориан Вирц. Това съобщи германският вестник „Bild“.

Както е известно, Байерн отдавна проявява сериозен интерес към Вирц като баварците следят развитието му от няколко години. Самият футболист също иска да се присъедини към германския гранд, за да играе заедно със своя добър приятел Джамал Мусиала.

Bayern's Florian Wirtz plan



Internally, it's already been decided. Florian Wirtz is Bayern's #1 transfer target for next summer. Within the club, Max Eberl and Christoph Freund are exuding confidence that Wirtz would decide to join Bayern. The reason for Bayern's confidence is… pic.twitter.com/i85ocPuYRj