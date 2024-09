Реал вади 150 милиона за голямата звезда на Леверкузен

Реал Мадрид е готов да извади 150 милиона евро, за да привлече голямата звезда на Байер Леверкузен. Става въпрос за 21-годишния офанзивен халф на „аспирините“ Флориан Вирц. Това съобщи германският вестник „Билд“.

Според информациите ръководството на „кралете“ ще изпрати официална оферта за правата на германския национал още в самото начало на летния трансферен прозорец. От Реал се надяват, че по този начин ще успеят да изпреварят Байерн Мюнхен и Манчестър Сити, които също имат сериозен интерес към Вирц.

