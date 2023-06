Байерн уреди втори нов, взима играч на Дортмунд

Португалският национал ще пристигне на „Алианц Арена“ като свободен агент, след като договорът му с Борусия Дортмунд изтече и той отказа да го поднови. 29-годишният ляв бек бе част от „жълто-черните“ от 2016-та, когато дойде в тима от Лориен. Той записа 224 мача за „вестфалци“ във всички турнири, в които реализирал 40 гола и направи 50 асистенции.

Bayern’s Karl-Heinz Rummenigge has announced Raphaël Guerreiro as new signing: “We’ve now got good players in Laimer and Guerreiro”. 🔴 #FCBayern



Three year deal will be signed next week. pic.twitter.com/6RXiL7HFYQ