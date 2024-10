Барселона остава без голямата си звезда за мачовете срещу Байерн и Реал Мадрид

Макар че Ламин Ямал разсея опасенията, че е получил сериозна травма при победата на Испания с 1:0 срещу Дания в събота, тестовете, направени в понеделник сутринта, показаха, че 17-годишният играч има проблем. По-късно от Барселона потвърдиха, че Ямал е разтегнал лявото си сухожилие и ще отсъства от игра, докато се възстанови.

Въпреки че почти изкара целия мач, Ямал беше заменен през второто полувреме с контузия, а по-късно беше забелязан да напуска стадион "Енрике Рока", куцайки. Преди съботния двубой той изигра 1014 минути от общо 1170 възможни, а в мача с Дания добави още 90 към тази бройка, което показва натоварването, на което е подложен 17-годишния талант.

