Барселона отказа 250 милиона за една от големите си звезди

Ламин Ямал запали футболния свят през последните два сезона, след като за първи път блесна като 15-годишен в Барселона, след като излезе от прочутата академия "Ла Масия". Популяризирането на детето чудо бе допълнително подсилено от постоянните му изяви за каталунците и невероятното му представяне за Испания на Евро 2024. В тази връзка се появиха информации, че Пари Сен Жермен се интересува от подписа на младежа, за да запълни отсъствието на Килиан Мбапе от състава си.

Футболният агент Анди Бара подкрепи тази информация, заявявайки, че Пари Сен Жермен е направил оферта в размер на 250 милиона евро за Ямал през летния трансферен прозорец. Агентът, за когото се твърди, че е много близък до президента на Барселона Жоан Лапорта и спортния директор Деко, заяви, че клубът веднага е отхвърлил офертата на френския гранд.

❗️Andy Bara (Dani Olmo's agent): "One thing I know for sure is that Barcelona did reject a big offer for Lamine Yamal from PSG some months ago. The deal was worth somewhere around €250m." pic.twitter.com/XAgtXq6Cu1