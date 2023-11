Бесни фенове хвърлиха свинска глава пред офисите на тима на роден защитник (СНИМКА)

Както е известно, Специя изпадна от италианския елит след края на миналия сезон и през тази кампания се състезава в Серия Б. Шефовете на отбора, в който се играе българския бранител Петко Христов, очакваха тимът да се върне много бързо в Серия А, но за момента нещата не седят по този начин.

Spezia fans have grown increasingly incensed with the team’s poor results this season and left a pig’s head outside the club’s headquarters alongside a banner reading ‘Times up!’.https://t.co/dRJAEJrqG1 #Spezia #SerieA #SerieB #Calcio