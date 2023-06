Бивш ас на Барса: Моуриньо ме разочарова, Пеп е номер 1

"Двамата са много различни. Гуардиола е номер едно, той е перфекционист. Моуриньо има други методи. Ако трябва да избера един от тях, това е Пеп, без никакво колебание. Той е най-добрият треньор, който съм имал. От него се научих да разбирам футбола. С него израснах най-много като футболист и човек", заяви Педро в интервю за всекидневника ABC.

"Ситуацията с Моуриньо бе странна. Той ме привлече в Челси, след това взе това решение да ме изгони от Рома. Това, което ме разочарова, е, че исках да говоря с него, да ми обясни, не сме деца. Той не пожела. Клубът също не ми разреши. Беше странно", казва още настоящият футболист на кръвния враг на Рома - Лацио.

"Приех го. Не съм плакал, не изпаднах в депресия. Напротив, това ме направи по-силен и видях футбола от още една страна. Лацио е моят отбор и е всичко, което търся", завърши той. Жозе Моуриньо от своя страна бе изключително афектиран след загубения финал на Лига Европа, в който "вълците" отстъпиха на Севиля след изпълнение на дузпи. Андалусийци спечелиха трофея за седми път в историята си, но Специалния смята, че това е станало със съдийска помощ (видео и подробности вижте в линка).

