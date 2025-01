Бивш играч на Левски и световен шампион с Испания блестят отвъд Океана (ВИДЕО)

Българският национал и бивш играч на Левски Божидар Краев донесе важна победа за своя Уестърн Сидни Уондърърс в първенството на Австралия. Родният полузащитник отбеляза единственото попадение в срещата от 17-ия кръг срещу Бризбън Роар, с което неговият тим спечели с минимален успех от 1:0. Това бе четвъртият му гол от началото на сезона, но той бе по-специален от останаите.

Асистенцията за победния гол на Краев дойде от най-именития му съотборник - Хуан Мата. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и Челси, както и световен и европейски шампион с Испания, премина в австралийския тим през летния трансферен прозорец, след като за последно игра в японския Висел Кобе.

Juan Mata's delivery ➡️ Bozhidar Kraev's header The Spaniard sets up @wswanderersfc 's opening goal at Suncorp Stadium 🔥 📺 Watch #BRIvWSW live and exclusive NOW on Paramount+ pic.twitter.com/qcSaTc0oPL

Уви, срещата не премина идеално за Хуан Мата, който бе заменен в 11-ата минута заради контузия. Първоначалните новини са, че испанецът е получил травма в областта на задното бедро, след като напусна терена, куцайки.

NO! NO! NO! 😔



Juan Mata limps off with an apparent hamstring injury only 11 minutes in to the match.



Catch all the action of #BRIvWSW live on Paramount+ pic.twitter.com/L97Lz9cKo4