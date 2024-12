Бивш съотборник на Бербатов и европейски шампион с Португалия „окачи обувките на пирона“

Бивш съотборник на Димитър Бербатов в Манчестър Юнайтед и европейски шампион с Португалия сложи край на активната си състезателна кариера. Става въпрос за 38-годишното крило Луиш Нани, който обяви, че „окача обувките на пирона“.

В кариерата си Нани носи екипите на Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Фенербахче, Валенсия, Лацио, Орландо, Мелбърн, Адана Демирспор и Ещрела Амадора. С „червените дяволи“ той спечели 4 титли на Висшата лига и веднъж Шампионска лига. Той също така е европейски шампион с Португалия от надпреварата през 2016 година.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR