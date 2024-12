Челси направи своя гаф №1 във Висшата лига, отчайващ Юнайтед с 4-та поредна загуба

Челси изпрати 2024 година с най-голямата си издънка до момента през този сезон във Висшата лига. Лондончани допуснаха поражение с 0:2 при визитата си на намиращия се в зоната на изпадащите Ипсуич в двубой от 19-ия кръг на английското първенство. Лиъм Делап от дузпа в 12-ата минута и Омари Хътчинсън в началото на втората част бяха точни за "трактористите", които постигнаха едва третия си успех през кампанията.

В хода на срещата Коул Палмър бе спрян на два пъти от гредата, а гол на Жоао Феликс бе отменен заради засада. Двамата, както и появилият се по-късно от скамейката Николас Джаксън, пропиляха още няколко добри възможности за гостите.

Отборът на Енцо Мареска записа второ поредна загуба след тази от Фулъм и трети мач без победа. Лошите резултати оставят "сините" на четвърто място с 35 точки и сякаш потвърдиха думите на мениджъра на тима, който предупреждаваше, че възпитаниците му не са готови за шампионска титла. Ипсуич от своя страна е 18-и с 15 пункта.

