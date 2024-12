14 гола за 1 седмица: Ливърпул изнесе нова лекция във Висшата лига!

Ливърпул разгроми Уест Хям с 5:0 като гост в двубой от 19-ия кръг на Висшата лига. Мърсисайдци убиха интригата още през първото полувреме. Точни за тях бяха Луис Диас, Коди Гакпо и Мохамед Салах. След почивката Трент Александър-Арнолд и Диого Жота прибавиха имената си към голмайсторите. Така в рамките на една седмица възпитаниците на Арне Слот забиха 14 попадения.

На 22 декември Ливърпул разгроми Тотнъм с 6:3, а 4 дни по-късно обърна и надви Лестър с 3:1. Победите помогнаха на отбора да се затвърдят на първата позиция с 45 точки. "Червените" се намират в серия от 23 последователни срещи без допуснато поражение. В следващия кръг от първенството те ще се изправят срещу Манчестър Юнайтед.

Иначе в Лондон двата отбора си размениха по едно положение чрез Пакета и Салах в началото. Гостите постепенно обсадиха противниковото наказателно поле, Алфонс Ареола трупаше спасявания на сметката си. В 30-ата минута стражът остана безпомощен, когато Диас го преодоля за 0:1. Малко по-късно Мохамед Кудус уцели греда.

В 40-ата минута Салах асистира на Гакпо, който удвои аванса на мърсисайдци, а до почивката египтянинът сам сложи точка на спора с ново попадение. През втората част статуквото се съхрани. Александър-Арнолд стреля от дистанция, топката рикошира и се оплете в мрежата. Ареола продължаваше със спасяванията, а Жота оформи крайния резултат в 84-тата минута.

