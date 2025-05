Челси забрани на една от звездите си да отпразнува триумфа в Лигата на конференциите (СНИМКА)

Челси стана първият отбор, спечелил пълния набор от европейски трофеи, след като триумфира на финала на Лигата на конференциите в сряда. "Сините" се възстановиха отлично от шокиращо ранно изоставане в резултата и разгромиха Реал Бетис с 4:1 във Вроцлав, Полша, благодарения на страхотната игра на Коул Палмър и попаденията на Енцо Фернандес, Николас Джаксън, Джейдън Санчо и Мойзес Кайседо. Автор на единствения гол на "зелено-белите" стана Абдесамад Езалзули.

Но една от най-коментираните теми преди мача не засягаше състава на лондончани, а един играч, който няма да се появи в игра скоро. Става дума за Михайло Мудрик, който е временно отстранен от футбола, след като даде положителна проба за забраненото вещество мелдоний през ноември миналата година. Въпреки наказанието, украинецът реши самостоятелно да пътува до Полша, където да подкрепи своя тим в големия финал.

Във вторник Мудрик бе забелязан в местен ресторант, облечен с горнище на Челси. Присъствието му привлече вниманието на феновете, но по всичко изглежда, че от клуба не са били наясно с намеренията му да присъства на стадиона в Полша. Наставникът на "сините" Мареска бе попитан от медиите по въпроса, на което той заяви: "Той тук ли е или идва? Значи е тук. Радвам се." На церемонията по награждаването, обаче, украинецът не бе видян с отбора. Британското издание "The Sun" разкри, че футболистът се е надявал да получи медал и да го отпразнува със съотборниците си, но от Челси са му забранили да участва в тържествата, въпреки че е изиграл 6 мача в Лигата на конференциите, отбелязвайки 3 гола.

По-късно Мудрик беше видян на една от снимките на Енцо Фернандес, където празнува след мача, позирайки за снимка заедно с аржентинския халф с медал около врата си. Не е ясно дали този медал е на Фернандес или на друг играч на Челси, или дали Мудрик е получил свой собствен след мача.

Mykhailo Mudryk pictured with his medal and suddenly I can’t stop smiling pic.twitter.com/9zWfIAhnkh