Челси започна трагично, но направи магичен обрат срещу Тотнъм в 7-голова драма

Челси постигна драматичен успех с 4:3 над Тотнъм в лондонското дерби от 15-ия кръг на Висшата лига. До 11-ата минута "шпорите" водеха с две попадения. В средата на първата част Джейдън Санчо намали пасива на "сините", които след почивката осъществиха пълен обрат. В герой за тима на Енцо Мареска се превърна Коул Палмър с две реализирани дузпи и много активни действия в нападение.

Възпитаниците на Анге Постекоглу стартираха невероятно срещата. Те наказаха две грешки в противниковата отбрана. Соланке засече центриране на Джонсън, за да открие резултата, а малко по-късно Кулушевски удвои аванса на своя тим. Отговорът на "сините" не закъсня. Санчо завърши индивидуалния си рейд с попадение.

Още: "Хърватския Меси", който стигна до Барселона на 18 години, но бързо потъна в забрава

ОЩЕ ОТ ВИСШАТА ЛИГА: Юнайтед пак разочарова и загуби от Нотингам на "Олд Трафорд"

Work to do in the second half. #CFC | #TOTCHE pic.twitter.com/s34PpifXAj