Манчестър Сити пак се издъни във Висшата лига! Астън Вила се доближи до "гражданите"

Манчестър Сити допусна нова грешна стъпка във Висшата лига. "Гражданите" завършиха 2:2 срещу Кристъл Палас при визитата си на “Селхърст Парк” в двубой от 15-ия кръг на Премиър лийг. Даниел Муньос откри резултата още в четвъртата минута, а Ерлинг Холанд възстанови паритета след половин часа игра. През втората част Максенс Лакроа засече с глава центриране на Уил Хюз, който направи втората си асистенция в мача.

В 68-ата минута Рико Люис изравни. Малко по-късно обаче 20-годишният английски талант си изкара втори жълт картон и остави гостите с десет души на терена. В хода на двубоя Илкай Гюндоган уцели греда, а стражът на "орлите" Дийн Хендерсън се отчете с няколко важни спасявания. Така отборът на Пеп Гуардиола остава на четвърто място с 27 точки - вече само 2 пред Астън Вила.

