Димки, тенис топки и кюфтета прекратиха мач в норвежкия елит (СНИМКА)

В неделя срещата от норвежката висша лига между Розенборг и Лилестрьом беше прекратена, след като привърженици на двата тима показаха недоволството си от видео асистент арбитера (ВАР), хвърляйки различни предмети на терена. Отдавна феновете в страната недоволстват от технологията и искат отмяната ѝ.

Протестите започнаха още от самото начало на мача, което доведе до три прекъсвания на играта още в първия половин час. След двуминутна "бомбардировка" с рибни кюфтета съдията прекрати мача и изпрати играчите в съблекалнята. Мачът бе подновен, но протестите се засилиха, като по тревата бяха хвърлени топки за тенис и димки. Тогава реферът прекрати мача при резултат 0:0 при оставащи 15 минути от първата част.

In Norway today 🇳🇴 Rosenborg v Lillestrøm was suspended FOUR times due to protests before finally being abandoned. BOTH sets of fans was protesting against VAR. ❌️



The items that was thrown on the pitch included tennis balls, fireworks, pyro and FISHCAKES 😳 pic.twitter.com/iKMtnV1tw5