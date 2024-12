Добрият пример: Илия Груев зарадва деца с тежки заболявания (ВИДЕО)

Голямата футболна звезда на България Илия Груев даде добър пример по време на Рождество Христово, като зарадва с подаръци деца с тежки заболявания. Груев и двама от съотборниците му в английския тим Лийдс посетиха малгугани в болницата "Martin House", за да направят един много специален ден за всички деца в хосписа. Моментът бе специален и за Груев и неговите съотборници, които бяха замесени в този добър жест на Лийдс.

"Подарихме подаръци на децата. Радвахме се на много усмивки. Това е важно за нас. Хубаво е, че децата имат поводи за радост сега. Коледа е! Това е нещо много голямо и специално", написаха от отбора на Лийдс, който се състезава във второто ниво на английския футбол - Чемпиъншип. Тази година Лийдс игра финален плейоф за промоция към Висшата лига, но загуби от Саутхямптън с минималното 0:1.

Иначе Илия Груев не играе за Лийдс в последните два месеца и половина заради тежка контузия в коляното, която го извади от терените за дълго. Преди това той имаше основна роля в тима на Лийдс и се превърна в лидер на английския тим, като се очаква това да продължи така и след завръщането му от контузия.

На коледното парти в хосписа присъства и бившият национален селекционер на Англия - Гарет Саутгейт. Вижте повече от посещението на Груев и компания при децата в болницата "Martin House" може да видите във видеото:

🤍 "𝗜𝘁'𝘀 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗮𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗼𝘃𝗲"

Josuha, Ilia and Illan surprised @MartinHouseCH's Christmas Party, giving out presents and spreading festive cheer pic.twitter.com/wRsMOhqhOr