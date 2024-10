Докато Родри трумфира със "Златната топка", Холанд празнува титлата на Малмьо от трибуните

Докато съотборникът му Родри се радваше на първата си "Златна топка", звездата на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд, сподели снимки от неочаквана дестинация. Норвежецът не присъства на церемонията по връчването на най-престижните футболни награди в Париж, макар да завърши на пето място в класацията, а победител да бе неговият колега в състава на "гражданите".

Вместо това, той пътува до Швеция, където изгледа на живо срещата от местния шампионат между Малмьо и Гьотеборг. От трибуните Холанд видя как Малмьо и неговият приятел Ерик Ботхайм направиха обрат от 0:1 до 2:1, с който си гарантираха титлата два кръга преди края.

Erling Haaland really missed the Ballon d'Or ceremony to go watch a Swedish Championship game…



😂😂😂 pic.twitter.com/Ow1rT64LTx