Дузпа в 92-рата минута закопа Юнайтед! Тотнъм се издъни, а Челси победи

Челси постигна ценен успех с 2:1 над Нюкасъл в двубой от деветия кръг на Висшата лига. В 18-ата минута Николас Джаксън откри резултата, но малко по-късно Александър Исак възстанови паритета. В началото на втората част Коул Палмър отново даде аванс на "сините", които завоюваха нови три точки за сбор от 17, гарантиращи им влизане в топ 4. "Свраките" са 12-и с 12 пункта.

В същото време Манчестър Юнайтед продължи с неубедителното си представяне! "Червените дяволи" загубиха от Уест Хям с 1:2. В Лондон Крисенсио Съмървил изведе "чуковете" напред в резултата четвърт час преди да изтече редовното време. Отговорът не закъсня и Каземиро изравни. В добавеното време на сблъсъка обаче Джаред Боуен реализира дузпа и сложи точка на спора.

ОЩЕ: Артета превърна Арсенал в "баскетболен отбор" - ще проработи ли стратегията му срещу Ливърпул?

🔴 Manchester United are currently 13th in Premier League table with 11 points…



…key win for Lopetegui and West Ham. ⚒️ pic.twitter.com/sGC7dZrVZq