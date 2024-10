Артета превърна Арсенал в "баскетболен отбор" - ще проработи ли стратегията му срещу Ливърпул?

Солидната физика на играчите на Арсенал все по-често се превръща в тема на Острова. Изградената от Микел Артета група играчи се отличава силно по един показател - височината. По време на загубата срещу Борнемут в последния кръг това беше повече от очевидно - деветима от титулярите се извисяваха над 183 сантиметра.

Доминацията на "топчиите" от статични положения се превърна в ключов аспект от играта им, което ги прави страшен противник, особено във въздушните двубои и при ъгловите удари. Ангийското издание "The Sun" предполага, че Артета дори е включил баскетболни принципи в тренировките си, показвайки на играчите си клипове, които им помагат да използват по-добре ръста си и да създават пространство на терена.

🚨 Mikel Arteta's vision for Arsenal is taking shape, and it's a giant one Literally.



🔹 Mikel Arteta is building a team of towering skilled players, with an average height of 6'2", to dominate set pieces and score crucial goals for the team most especially against low-block… pic.twitter.com/pn3j7rRhMm