Двоен удар: Манчестър Юнайтед се разбра с двама от Байерн

През уикенда Манчестър Юнайтед договори сделките за Матайс де Лихт и Нусаир Мазрауи, приближавайки се до осъществяването на сензационен двоен трансфер от Байерн Мюнхен, който ще преобрази защитата на Ерик тен Хаг. Де Лихт, който бе цел №1 за Тен Хаг това лято, ще пристигне за 43 млн. паунда, подпсвайки петгодишен договор, който включва опция за удължаване с още 12 месеца. Междувременно Байерн прие и офертата на стойност 17 млн. паунда за Мазрауи.

Тази сутрин и двамата играчи бяха забелязани да пристигат на летището в Мюнхен, преди да отпътуват за Манчестър, където да завършат трансферите си при "червените дяволи". Двамата играха под ръководството на Тен Хаг по време на неговия престой начело на Аякс и се смята, че искат отново да се съберат с нидерландеца. Подсилването на опциите в центъра на задната линия е приоритет за мениджъра на Юнайтед преди новия сезон.

Matthijs de Ligt and Noussair Mazraoui have arrived at Manchester United 🔴 pic.twitter.com/N6wq2tpAD5