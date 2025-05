Емблема на Реал Мадрид слага край на кариерата си?

Един от емблематичните футболисти на Реал Мадрид в последните двайсетина години обмисля да сложи край на бляскавата си кариера. Става дума за десния краен защитник на „кралете“ Дани Карвахал. Това съобщиха медиите в родината на славния играч - Испания. Според информациите сърцатият бранител на мадридския гранд може да обяви, че се оттегля от професионалния спорт още след края на настоящия сезон.

33-годишният Дани Карвахал пропусна голяма част от настоящия сезон, тъй като в началото на октомври 2024-та получи тежка контузия – скъсана кръстна връзка. Очаква се той да бъде готов в началото на август, но ще му е необходимо време да възвърне формата си. Освен това Реал Мадрид вече си осигури услугите на английския национал Трент Александър-Арнолд, който ще бъде основната конкуренция на Карвахал за мястото на десния фланг на „кралската“ отбрана.

🤍 Dani Carvajal: “It's been a long journey. My sports career is already nearing the end. I hope not, but I have to be realistic”. pic.twitter.com/2GO5L7sKYW