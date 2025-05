Реал Мадрид опитва да разкара скъп защитник, той категорично отказва да си тръгне

Ръководството на Реал Мадрид и новият треньорски щаб на тима, начело с Шаби Алонсо, готвят мащабни промени за новия сезон. Както е известно, през настоящата кампания „кралете“ се представиха много под очакванията и останаха без трофей. Това коства поста на треньора Карло Анчелоти, чийто договор ще бъде прекратен година по-рано, а той ще поеме националния отбор на Бразилия. Именно на мястото на Карлето бе назначен бившият халф на „белия балет“.

Реал Мадрид вече си осигури услугите на двама нови футболисти. Става въпрос за десния бек Трент Александър-Арнолд, както и за централния защитник Дийн Хаусен. Наред с входящите трансферни обаче „кралете“ готвят и раздяла с някои от основните си играчи, които разочароваха с представянето си през този сезон. Един от тях е 32-годишния бранител Дейвид Алаба, който в последно време е преследван от контузии и така и не успява да си върне формата. Освен това той е и един от най-скъпоплатените играчи на стадион „Сантяго Бернабеу“.

