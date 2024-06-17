Евро 2024: Пълна ТВ програма за Европейското първенство по футбол
Съдържание:
- 1Евро 2024 по ТВ: Програма на всички мачове
- 2ГРУПОВА ФАЗА - ЕВРО 2024
- 17.06.2024
- 18.06.2024
- 19.06.2024
- 20.06.2024
- 21.06.2024
- 22.06.2024
- 23.06.2024
- 24.06.2024
- 25.06.2024
- 26.06.2024
- 3ЕЛИМИНАЦИОННА ФАЗА - ЕВРО 2024
- 29.06.2024
- 30.06.2024
- 01.07.2024
- 2.07.2024
- 5.07.2024
- 6.07.2024
- 9.07.2024
- 10.07.2024
- 14.07.2024
Европейското първенство по футбол в Германия ще се проведе от 14 юни до 14 юли 2024 година. Програмата на турнира започва с мач на домакина Германия срещу Шотландия от група А във вечерта на 14 юни. Големият финал пък ще се проведе на 14 юли в Берлин.
Евро 2024 по ТВ: Програма на всички мачове
ГРУПОВА ФАЗА - ЕВРО 2024
14.06.2024
- 22:00 часа: Германия 6:1 Шотландия (NOVA, DIEMA SPORT 3 / БНТ 1, БНТ 3)
15.06.2024
- 16:00 часа: Унгария 1:3 Швейцария (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 19:00 часа: Испания 3:0 Хърватия (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Италия 2:1 Албания (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
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16.06.2024
- 16:00 часа: Полша 1:2 Нидерландия (БНТ 1, БНТ 3)
- 19:00 часа: Словения 1:1 Дания (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Сърбия 0:1 Англия (БНТ 1, БНТ 3)
17.06.2024
- 16:00 часа: Румъния - Украйна (БНТ 1, БНТ 3)
- 19:00 часа: Белгия - Словакия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Австрия - Франция (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
18.06.2024
- 19:00 часа: Турция - Грузия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Португалия - Чехия (БНТ 1, БНТ 3)
19.06.2024
- 16:00 часа: Хърватия - Албания (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 19:00 часа: Германия - Унгария (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Шотландия - Швейцария (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
20.06.2024
- 16:00 часа: Словения - Сърбия (БНТ 1, БНТ 3)
- 19:00 часа: Дания - Англия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Испания - Италия (NOVA, DIEMA SPORT 3 / БНТ 1, БНТ 3)
21.06.2024
- 16:00 часа: Словакия - Украйна (БНТ 1, БНТ 3)
- 19:00 часа: Полша - Австрия (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Нидерландия - Франция (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
22.06.2024
- 16:00 часа: Грузия - Чехия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 19:00 часа: Турция - Португалия (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Белгия - Румъния (БНТ 1, БНТ 3)
23.06.2024
- 22:00 часа: Швейцария - Германия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Шотландия - Унгария (БНТ 1, БНТ 3)
24.06.2024
- 22:00 часа: Албания - Испания (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Хърватия - Италия (БНТ 1, БНТ 3)
25.06.2024
- 19:00 часа: Нидерландия - Австрия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 19:00 часа: Франция - Полша (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Англия - Словения (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Дания - Сърбия (БНТ 1, БНТ 3)
26.06.2024
- 19:00 часа: Словакия - Румъния (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 19:00 часа: Украйна - Белгия (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Грузия - Португалия (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Чехия - Турция (БНТ 1, БНТ 3)
ЕЛИМИНАЦИОННА ФАЗА - ЕВРО 2024
29.06.2024
- 19:00 часа: Първи осминафинал - Берлин (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Втори осминафинал - Дортмунд (БНТ 1, БНТ 3)
30.06.2024
- 19:00 часа: Трети осминафинал - Гелзенкирхен (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Четвърти осминафинал - Кьолн (NOVA, DIEMA SPORT 3)
01.07.2024
- 19:00 часа: Пети осминафинал - Дюселдорф (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Шести осминафинал - Франкфурт на Майн (БНТ 1, БНТ 3)
2.07.2024
- 19:00 часа: Седми осминафинал - Мюнхен (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Осми осминафинал - Лайпциг (NOVA, DIEMA SPORT 3)
5.07.2024
- 19:00 часа: Първи четвъртфинал - Щутгарт (БНТ 1, БНТ 3)
- 22:00 часа: Втори четвъртфинал - Хамбург (NOVA, DIEMA SPORT 3)
6.07.2024
- 19:00 часа: Трети четвъртфинал - Дюселдорф (DIEMA, DIEMA SPORT 3)
- 22:00 часа: Четвърти четвъртфинал - Берлин (БНТ 1, БНТ 3)
9.07.2024
- 22:00 часа: Първи полуфинал - Мюнхен (NOVA, DIEMA SPORT 3)
10.07.2024
- 22:00 часа: Втори полуфинал - Дортмунд (БНТ 1, БНТ 3)
14.07.2024
- 22:00 часа: Финал - Берлин (NOVA, DIEMA SPORT 3 / БНТ 1, БНТ 3)
*Нова Броудкастинг Груп и Българската национална телевизия запазват правото си на промени в програмата при необходимост
|Дата
|Час
|Мач
|ТВ Канали
|14.06.2024
|22:00
|Германия 6:1 Шотландия
|NOVA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1, БНТ 3
|15.06.2024
|16:00
|Унгария 1:3 Швейцария
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|15.06.2024
|19:00
|Испания 3:0 Хърватия
|БНТ 1, БНТ 3
|15.06.2024
|22:00
|Италия 2:1 Албания
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|16.06.2024
|16:00
|Полша 1:2 Нидерландия
|БНТ 1, БНТ 3
|16.06.2024
|19:00
|Словения 1:1 Дания
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|16.06.2024
|22:00
|Сърбия 0:1 Англия
|БНТ 1, БНТ 3
|17.06.2024
|16:00
|Румъния - Украйна
|БНТ 1, БНТ 3
|17.06.2024
|19:00
|Белгия - Словакия
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|17.06.2024
|22:00
|Австрия - Франция
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|18.06.2024
|19:00
|Турция - Грузия
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|18.06.2024
|22:00
|Португалия - Чехия
|БНТ 1, БНТ 3
|19.06.2024
|16:00
|Хърватия - Албания
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|19.06.2024
|19:00
|Германия - Унгария
|БНТ 1, БНТ 3
|19.06.2024
|22:00
|Шотландия - Швейцария
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|20.06.2024
|16:00
|Словения - Сърбия
|БНТ 1, БНТ 3
|20.06.2024
|19:00
|Дания - Англия
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|20.06.2024
|22:00
|Испания - Италия
|NOVA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1, БНТ 3
|21.06.2024
|16:00
|Словакия - Украйна
|БНТ 1, БНТ 3
|21.06.2024
|19:00
|Полша - Австрия
|БНТ 1, БНТ 3
|21.06.2024
|22:00
|Нидерландия - Франция
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|22.06.2024
|16:00
|Грузия - Чехия
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|22.06.2024
|19:00
|Турция - Португалия
|БНТ 1, БНТ 3
|22.06.2024
|22:00
|Белгия - Румъния
|БНТ 1, БНТ 3
|23.06.2024
|22:00
|Швейцария - Германия
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|23.06.2024
|22:00
|Шотландия - Унгария
|БНТ 1, БНТ 3
|24.06.2024
|22:00
|Албания - Испания
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|24.06.2024
|22:00
|Хърватия - Италия
|БНТ 1, БНТ 3
|25.06.2024
|19:00
|Нидерландия - Австрия
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|25.06.2024
|19:00
|Франция - Полша
|БНТ 1, БНТ 3
|25.06.2024
|22:00
|Англия - Словения
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|25.06.2024
|22:00
|Дания - Сърбия
|БНТ 1, БНТ 3
|26.06.2024
|19:00
|Словакия - Румъния
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|26.06.2024
|19:00
|Украйна - Белгия
|БНТ 1, БНТ 3
|26.06.2024
|22:00
|Грузия - Португалия
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|26.06.2024
|22:00
|Чехия - Турция
|БНТ 1, БНТ 3
|29.06.2024
|19:00
|Първи осминафинал - Берлин
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|29.06.2024
|22:00
|Втори осминафинал - Дортмунд
|БНТ 1, БНТ 3
|30.06.2024
|19:00
|Трети осминафинал - Гелзенкирхен
|БНТ 1, БНТ 3
|30.06.2024
|22:00
|Четвърти осминафинал - Кьолн
|NOVA, DIEMA SPORT 3
|01.07.2024
|19:00
|Пети осминафинал - Дюселдорф
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|01.07.2024
|22:00
|Шести осминафинал - Франкфурт на Майн
|БНТ 1, БНТ 3
|02.07.2024
|19:00
|Седми осминафинал - Мюнхен
|БНТ 1, БНТ 3
|02.07.2024
|22:00
|Осми осминафинал - Лайпциг
|NOVA, DIEMA SPORT 3
|05.07.2024
|19:00
|Първи четвъртфинал - Щутгарт
|БНТ 1, БНТ 3
|05.07.2024
|22:00
|Втори четвъртфинал - Хамбург
|NOVA, DIEMA SPORT 3
|06.07.2024
|19:00
|Трети четвъртфинал - Дюселдорф
|DIEMA, DIEMA SPORT 3
|06.07.2024
|22:00
|Четвърти четвъртфинал - Берлин
|БНТ 1, БНТ 3
|09.07.2024
|22:00
|Първи полуфинал - Мюнхен
|NOVA, DIEMA SPORT 3
|10.07.2024
|22:00
|Втори полуфинал - Дортмунд
|БНТ 1, БНТ 3
|14.07.2024
|22:00
|Финал - Берлин
|NOVA, DIEMA SPORT 3, БНТ 1, БНТ 3
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Редактор:
Стефан Йорданов
Етикети: Евро 2024 Европейско първенство по футбол