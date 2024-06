Нелеп автогол прати Испания на 1/8-финалите на Евро 2024 (ВИДЕО)

Испанците бяха много по-добрия отбор на терена, но така и не успяха да преодолеят Джануиджи Донарума. Успехът пък гарантира на иберийците участие на 1/8-финалите на надпреварата.

Първото полувреме мина изцяло под диктовката на Испания. Иберийците започнаха по-активно срещата и набързо създадоха две добри положения, но Педри и Нико Уилямс не успяха да ги реализират. „Ла Фурия“ продължи да диктува случващото се на терена и в 25-ата минута стигна до нови две възможности, които не бяха оползотворени от Мората и Фабиан Руис.

Последваха минути, в които вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума отново трябваше да се намесва няколко пъти след удари на Родри и Руис. „Скуадрата“ стигна до първото си по сериозно положение в 41-ата минута, когато Киеза стреля опасно, но покрай вратата.

