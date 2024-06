Словакия и Румъния завъртяха „братски“ хикс и продължават напред на Евро 2024 (ВИДЕО)

Словакия стартира по-агресивно срещата и набързо създаде няколко положения пред врата на съперника, които обаче не успя да реализира. В 11-ата минута Румъния бе близо до гол, но ударът на Рацу бе отразен от Дубравка.

Словаците отговориха с много опасен изстрел на Хараслин, който обаче мина покрай левия страничен стълб на Румъния. В средата на първата част тимът на Франческо Калцона най-накрая поведе. Юрай Куцка намери отлично Ондрей Дуда на добра позиция и той реализира за 1:0.

Радостта на Словакия обаче трая едва десетина минути, тъй като в 35-ата румънците изравниха след точно изпълнение на дузпа на Разван Марин. Наказателният удар бе даден за нарушение на Ханцко срещу Хаджи.

Slovakia&Romania through to the round of 16 ✅#EURO2024 | #SVKROU pic.twitter.com/8UyktmF2Yx