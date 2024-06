Страхотна Австрия шокира Нидерландия, спечели група "D" и е на 1/8-финал на Евро 2024 (ВИДЕО)

Австрия започна вихрено срещата и поведе още в 7-ата минута. След центриране на Александър Прас в наказателното поле Дониел Мален опит да изчисти топката, но я прати в собствената си мрежа. Нидерландия отговори с опасен удар на Райндерс, който обаче мина покрай вратата.

В средата на първото полувреме „лалетата“ бяха близо до изравнително попадение, но Дониел Мален не успя да преодолее Патрик Пенц от добра позиция. Малко по-късно Райндерс стреля в аут. Пет минути преди края на редовното време Австрия имаше възможност да реализира втори гол, но Барт Вертбрюген се справи с ударите на Забицер и Грилич.

A massive win for Austria! 🇦🇹



They finish top of Group D 👏#EURO2024 | #NEDAUT pic.twitter.com/WQgeogPbEc