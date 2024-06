ВАР и съдията „убиха“ Дания и пратиха Германия на 1/4-финалите на Евро 2024 (ВИДЕО)

Двубоят започна отлично за отбора на Германия, който стигна до гол още в 4-ата минута. Шлотенбек се разписа с глава след центриране от корнер. Попадението обаче не бе зачетено заради нарушение на Йосуа Кимих, който се опита да направи „заслон“ на своя съотборник и блъсна противников играч. Бундестима продължи да натиска, но така и не успя да преодолее Каспер Шмайхел.

Датчаните отговориха с удари на Кристиан Ериксен и Мееле, които обаче не затрудниха Мануел Нойер. Десетина минути преди края на редовното време на първата част двубоят бе спрян. Причината е, че над Дортмунд се изля силен дъжд и градушка, които не позволяваха доиграването на мача. В крайна сметка, след 30-ина минути, срещата бе подновена. До последния съдийски сигнал на първата част голове не паднаха и двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

How much has Germany paid Michael Oliver and VAR to rob Denmark pic.twitter.com/jJiafnJMfC