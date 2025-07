Фамозният гол на Бергкамп, който трудно някой ще повтори (ВИДЕО)

Денис Бергкамп бе един от най-добрите нападатели в историята на Висшата лига. Нидерландецът прекара 11 години в елита на Англия с екипа на Арсенал като се превърна в страшилище за съперниковите бранители. Снажният футболист не се славеше толкова със своите голове, колкото с невероятната си техника, която бе изумителна за човек с неговите габаритите. Въпреки своя ръст Бергкамп се движеше по терена с грациозността на балетист.

Бергкамп пристигна в Арсенал през лятото на 1995 година от италианския гранд Интер. Тогава „топчиите“ платиха 7,5 милиона паунда за правата на офанзивния играч. Нидерландецът изигра общо 422 мача с екипа на лондончани във всички турнири, в които вкара 120 попадения, а също така направи и 116 асистенции. Денис Бергкамп спечели три пъти титлата на Англия, четири пъти ФА Къп, както и три пъти Комюнити шийлд.

