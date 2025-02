Фенове на Реал Мадрид засипаха със смъртни заплахи съдията на мача с Осасуна - Хосе Мунуера Монтеро. Двубоят от последния 24-ти кръг на испанската Ла Лига завърши при резултат 1:1, а арбитърът си навлече гнева на привържениците на „кралете“ с редица спорни отсъждания. Той първо даде червен картон на Джуд Белингам за реплика, след това подмина чиста дузпа за столичани, а накрая даде и наказателен удар за гостите, с който те спечелиха точката.

Веднага след края на двубоя фенове на Реал Мадрид атакуваха Монтеро в социалните мрежи. Много от тях го заплашиха със саморазправа, но част в част от коментарите имаше и заплахи за убийство. Бесните привърженици намесиха и семейството, и децата на арбитъра. Това явно се е отразило много тежко на 41-годишния испански рефер, който се принуди да ограничи коментарите на своите последователи в социалните мрежи.

🚨The referee at the centre of the Jude Bellingham red card row Jose Luis Munuera Montero has been forced to deactivate Instagram comments on his account following death threats (@mundodeportivo) pic.twitter.com/mr9rkb6iSw