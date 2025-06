Трент заглуши критиците и показа съвсем друго лице в Реал Мадрид

Трент Александър-Арнолд беше посрещнат в Реал Мадрид с големи очаквания за уменията, с които разполага и с които ще допринесе към тима на Шаби Алонсо. Въпреки това, след дебютния си мач новият футболист на „белия балет“ се превърна в обект на критики от световните медии, защото не успя да впечатли и да представи своите качества.

Феновете на „лос бланкос“ бяха предупредени за слабата игра в защита на бившия играч на Ливърпул и те я видяха още в първото представяне на Александър-Арнолд. Англичанинът изгуби повечето си дуели и единствено тънка засада го спаси от това да бъде виновник за гол на Ал Хилал. Играта в атака, с която скаузърът се слави, не беше достатъчна да компенсира за грешките в дефанзивен план.

Срещу Пачука обаче видяхме другото лице на Александър-Арнолд. Имаше какво още да се желае от представянето му в защита, но агресивността му в атака този път бе успешна. Той надигра опонентите си и направи няколко ключови подавания. Едно от тях директно създаде гола на Арда Гюлер, който направи резултата 2-0.

Испанските медии този път го похвалиха. „Марка“ написа, че Александър-Арнолд е отговорил на критиките със „съсредоточеност, позиционна интелигентност и остра дистрибуция на топката“. А публиката го изпрати с аплодисменти, след като бе изваден от игра в 78-мата минута. Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо също бе доволен от представянето на фулбека. Той каза пред медиите, че „да имаме неговата техника и неговото разбиране за играта е много позитивно (за нас)“.

