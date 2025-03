Футболна лекция: Арсенал разпарчетоса ПСВ на 7 в Шампионска лига

Арсенал постигна разгромен успех със 7:1 при визитата си на ПСВ Айндховен в първия двубой между двата тима от 1/8-финалите на Шампионската лига. "Топчиите" стартираха ударно мача и до 30-ата минута водеха с 3 гола, а след почивката добавиха още 4. Почетното попадение за нидерландския тим реализира Ноа Ланг от дузпа. В същото време Борусия Дортмунд и Лил завършиха 1:1 на "Сигнал Идуна Парк".

Възпитаниците на Микел Артета натиснаха съперника от самото началото. В 12-ата минута гол на Деклан Райс не беше зачетен заради засада. Малко по-късно Сайбари уцели напречния стълб при златен шанс за домакините, а Фламинго бе неточен при добавката. Пропускът бе наказан мигновено. Тимбер засече с глава центриране на Райс за 0:1.

ОЩЕ ОТ ШАМПИОНСКА ЛИГА: Реал Мадрид прекъсна 1-годишна суша срещу Атлетико, но всичко ще се реши на „Метрополитано“

7 - Arsenal are the first team in UEFA Champions League history to score 7+ goals away from home in a knockout stage match. Narrative. #PSVARS pic.twitter.com/bRoMGxhoIf