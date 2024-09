Главният виновник зад провалите на Барселона на европейската сцена

Вече почти десетилетие Барселона няма титла от Шампионска лига и се надява, че сезон 2024/25 най-накрая ще бъде този, в който ще счупи каръка. С Ханзи Флик начело, каталунците започнаха ударно в Ла Лига, постигайки 5 победи в 5 мача. Но всяко хубаво нещо има своя край, и той дойде и за размечтаните "блаугранас". Барса се спъна на старта на "турнира на богатите", започвайки европейската си кампания, както завърши миналата - със загуба и червен картон.

Монако посрещна каталунците в първия кръг на новата Шампионска лига. Екшънът в мача не се забави. Само след 11 минути дойде ключовият момент, който сякаш реши развоя на двубоя. Каталунският страж Марк-Андре Тер Стеген даде спорно подаване към Ерик Гарсия, въпреки че имаше доста опции, а бранителят загуби топката и фаулира съперника. Главният съдия не се поколеба и показа червен картон на 23-годишния испанец, оставяйки Барса с човек по-малко. Не след дълго Магнес Аклиуш откри резултата за Монако, след като френският отбор обсипа вратата на Барселона с удари заради численото си предимство.

