Голът, който класира Англия на финал на ЕВРО 2024, е почти невъзможен (ВИДЕО)

Златната резерва на Гарет Саутгейт Оли Уоткинс отбеляза победното попадение за Англия срещу Нидерландия и класира "трите лъва" на финал на Европейското първенство по футбол в Германия. Според статистическите данни голът е паднал при 0.06 xG - или 6% шанс топката да влезе във вратата.

Изпълнението на нападателя бе коментирано в Студио Actualno от спортните журналисти Иво Вецев, Бойко Димитров и Джем Юмеров. "Хубав плътен удар", отчете Димитров. "Стефан де Врай остави достатъчно пространство на Уоткинс, който не се обърна напълно, но все пак вкара. Вратарят и защитникът на Нидерландия останаха изненадани от решението на Оли Уоткинс", смята Юмеров.

🚨🥇 UEFA Man of the Match for Netherlands vs England: Ollie Watkins. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



0.06xG, one crucial goal. pic.twitter.com/8OrKXaDh5I