Грозна гледка: Колумбийци съсипаха глезена на Лео Меси (ВИДЕО)

37-годишният Лионел Меси често е ставал обект на груби влизания от съперници. Това, което му се случи във финала на Копа Америка между "албиселесте" и Колумбия, обаче е рядко виждано. Лео напусна принудително двубоя, а глезенът му беше със страшен отток.

Още през първото полувреме 8-кратният носител на "Златната топка" трябваше да получи лекарска помощ след нарушение срещу него. Капитанът на "гаучосите" продължи срещата, преди в 64-ата минута отново да бъде посечен. Луис Диас фаулира Меси, който не успя да продължи мача и бе заменен от Нико Гонзалес.

ОЩЕ: Меси призна: Това е последната Копа Америка за мен, изиграх и последното си Световно

При излизането от терена бившият ас на Барселона не сдържа емоциите си. Той хвърли своята обувка, а на резервната скамейка се разплака. След близо час обаче Лионел Меси сияеше от щастие, тъй като Аржентина триумфира в Копа Америка благодарение на попадение на Лаутаро Мартинес в 112-ата минута.

Messi ancle hot so badly😢😥 view his reaction to their winning goal #Messi #euro2024 #wcoin pic.twitter.com/hpXQpv0NTS