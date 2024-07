Меси призна: Това е последната Копа Америка за мен, изиграх и последното си Световно

Суперзвездата на Аржентина Лионел Меси призна, че много скоро ще сложи край на кариерата си в националния отбор. 37-годишният нападател сподели в интервю, че това ще е последната му Копа Америка. Той също така разкри, че вече е изиграл последното си Световно първенство с „гаучосите“.

Както е известно, Аржентина се класира за финала на Копа Америка, където ще срещне състава на Колумбия. Меси сподели, че турнирът е доста труден за „гаучосите“, най-вече заради високите температури и лошите терени.

🗣️ Messi: "The truth is that it has been a difficult Copa for us because the teams are more even than ever, very bad fields, very heavy temperatures...



For me it's the last Copa, we played the last World Cup [Di Maria, Otamendi] and I are playing the last battles and we are… pic.twitter.com/246aomQxi3