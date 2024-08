"И да имат договор за 20 години - не ме интересува": Челси изгони шампиони

Рахийм Стърлинг и Бен Чилуел няма да играят за Челси през новия сезон. Мениджърът на "сините" Енцо Мареска съобщил на двамата англичани, че трудно ще получат минути в първия тим, и ги пратил да тренират отделно от съотборниците им. Италианският специалист разясни как се справя с големия брой налични футболисти.

"Опитах да бъда честен. Казах на Стърлинг, че трудно ще получи минути тук. Чилуел също. Аз не работя с 42-ма футболисти, а с 21. Останалите 15-20 играчи тренират отделно. Аз не ги виждам. Изобщо не е каша, както изглежда отстрани. Дори и да имат договор за 20 години, не ме интересува. Не е моя работа", заяви Мареска, цитиран от авторитетния журналист Фабрицио Романо.

