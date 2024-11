И какво като са на 24-о място? Анчелоти обеща Реал Мадрид да играе финал на Шампионска лига

Настоящият шампион Реал Мадрид не може да се похвали с най-впечатляващата си кампания в Шампионска лига. В първите си пет мача в Европа кралете записаха 3 загуби и в момента заемат 24-ата позиция в генералното класиране. Това е последната възможна позиция, която дава право на отбора да играе плейофи, които ще отредят кои 8 отбора ще продължат към елиминационната фаза. Въпреки слабите резултати, наставникът на Реал - Карло Анчелоти, не се притеснява, а напротив - той е сигурен, че отборът му ще достигне финала на Шампионска лига, който тази година ще се изиграе в Мюнхен.

В личен разговор пред италианския журналист Алберто Черути, Анчелоти изразил непоколебимата си увереност във възможностите на своите играчи, въпреки че кампанията им в Шампионска лига може да се определи като една от най-трудните в историята на клуба. Италианският специалист не се поколебал и за секунда да заяви: "Реал Мадрид ще бъде на финала на Шампионска лига в Мюнхен!"

Carlo Ancelotti has insisted that Real Madrid will still be in the Champions League final 🗣️ pic.twitter.com/EyJoU9KRTW