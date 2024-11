Времето на Анчелоти в Реал Мадрид изтича! На "Бернабеу" вече избраха заместника му

Под ръководството на Карло Анчелоти Реал Мадрид изпрати поредната зашеметяваща кампания, след като спечели титлите в Ла Лига и Шампионска лига през 2024 година. От началото на новия сезон обаче "кралете" не се справят по най-добрия начин. Те записаха 8 победи, но допуснаха 3 равенства и една разгромна загуба от Барселона в първенстото. Пътят им в Шампионска лига също е обсипан с камъни, след като тимът заема 18-ата позиция с 2 победи и 2 загуби.

Колебливото представяне на мадридчани не е единственото главоболие за Анчелоти, който няма да може да разчита на двама ключови играчи до края на сезона. Всичко това, разбира се, не се отразява добре на бъдещето му като треньор на тима. Пораженията с 0:4 от Барселона и 1:3 от Милан засилиха слуховете, че италианският специалист скоро ще напусне "Сантяго Бернабеу". Той има договор до юни 2026 година, но ако резултатите на "лос бланкос" не претърпят промяна, контрактът му няма да бъде подновен.

А изглежда ръководството на Реал вече има своя фаворит за заместник на Анчелоти. Става дума за Шаби Алонсо, който през миналия сезон впечатли със своя Байер Леверкузен. Под ръководството на испанския специалист "аспирините" записаха серия от 51 мача без поражение във всички турнири. Според световните медии Алонсо ще напусне Байер Леверкузен, макар и да подписа договор до 2026 година, за да поеме в посока Мадрид.

🚨 Xabi Alonso will leave Bayer Leverkusen at the end of the season despite signing a contract until 2026, with Real Madrid set to be his next destination.



(Source: Eurosport Spain) pic.twitter.com/oUdhXmsffJ