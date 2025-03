Интер взе ценен аванс срещу тим на българин, но можеше да реши всичко

Интер постигна ценен успех с 2:0 при визитата си на Фейенорд, на чиято резервна скамейка седеше младият български вратар Пламен Андреев, в първия осминафинален двубой от Шампионска лига. Маркюс Тюрам откри резултата в 38-ата минута, а капитанът на "нерадзурите" Лаутаро Мартинес удвои аванса в началото на втората част. В 65-ата минута Пьотр Желенски пропусна дузпа и шанса да убие интригата за реванша, който ще се проведе на 11 март на "Джузепе Меаца".

Още в третата минута Хосеп Мартинес демонстрира рефлекс, за избие шут на Ибраим Осман. Малко по-късно крилото на Фейенорд отново проби и тества стража, който се справи. Осман продължаваше да тормози противниковата обрана, като в средата на първата част пак застраши вратата на Интер.

🚨🇦🇷 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Lautaro Martinez (27) is now Inter's top goalscorer in UEFA Champions League history with 18 goals! 🔵⚫️



Another record broken for El Toro. 🐂✨ pic.twitter.com/z44dkX3KO2