Издънка в борбата за титлата в Серия А! Наполи и Интер ще се гонят до последно

Наполи допусна грешка, но не се сгромоляса фрапантно в битката за титлата в Серия А. В двубой от 36-ия кръг на италианското първенство "партенопейците" завършиха 2:2 срещу Дженоа на „Стадио Марадона“ в Неапол. По-рано през деня пък Интер не стъпи накриво срещу Торино и постигна успех с 2:0. Така разликата между тима на Антонио Конте и "нерадзурите" се стопи до 1 точка. Наполи е лидер със 78 пункта, а Интер - втори със 77 при оставащи два кръга до края на сезона.

Още в първия четвърт час Ромелу Лукаку откри резултата, материализирайки асистенция на Скот Мактомини. В 34-тата минута Онес Аханор засече с глава центриране, а стражът Алекс Мерет си отбеляза автогол при опита си да реагира - 1:1. В 64-тата минута неаполитанци си върнаха преднината.

