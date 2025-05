Интер „изби рибата“: „Нерадзурите“ заработиха близо 200 млн. от Шампионска лига

Италианският гранд Интер се класира за финала на Шампионска лига, след като успя да отстрани Барселона в два мача изпълнени с много драматични моменти. Първият двубой на „Камп Ноу“ завърши при резултат 3:3, а реваншът на „Джузепе Меаца“ - 4:3 за „нерадзурите“, като по този начин те си осигуриха участие в двубоя за трофея. Във финала Интер ще се изправи срещу Пари Сен Жермен, който елиминира Арсенал.

Освен с класирането за финала в Интер могат да бъдат много доволни и от финансовите резултати на клуба от участието в Шампионска лига. Италианският вестник „Газета дело спорт“ съобщи днес, че „нерадзурите“ са заработили близо 200 милиона евро от тазгодишното издание на най-комерсиалната надпревара. От тях 133 млн. са от наградния фонд, а още около 60 милиона са от продадените билите за домакинствата на тима в турнира.

Inter have already earned almost €200m from this season’s Champions League, more than any other Serie A club ever, and will get €10.5m more if they win the trophy. pic.twitter.com/JtBfig0ji9