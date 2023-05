Изненада: Реал Мадрид е на път да вземе голмайстор от Каталуния

33-годишният Хоселу ще играе в мадридския гранд под наем за една година. "Кралете" няма да плащат за преотстъпването му, а само ще покрият заплатата на футболиста, пише "Марка". Еспаньол изпадна от елита, което улесни сделката за опитния състезател. Нападателят направи дебют за националния отбор на Испания през тази година, като вкара два гола за победата с 3:0 над Норвегия на 25 март.

Нов атакуващ играч определено бе нужен на "лос меренгес". Преди дни наставникът на отбора Карло Анчелоти потвърди, че Марко Асенсио, Начо Фернандес и Дани Себайос ще си тръгнат от "Бернабеу", защото договорите им няма да бъдат подновени. Очаква се Мариано Диас, който не попада в сметките на наставника, също да напусне.

Според Relevo пък Карим Бензема обмисля да поеме по нов път. Твърди се, че французинът е получил оферта от Саудитска Арабия за 200 милиона евро за два сезона. През този сезон той изигра 42 мача във всички турнири, отбеляза 30 гола и направи 6 асистенции.

‼️🇪🇸 Joselu is joining Real Madrid. It will be a one year loan and his wages will be one of the lowest at Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/LHn9KIPS1s