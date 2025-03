Ямал: Барселона е най-големият кошмар на Реал Мадрид

Безспорно Барселона на Ханзи Флик е един от най-добрите отбори в света през този сезон и основен претендент за трофея в Шампионска лига. Каталунците завършиха на второ място в груповата фаза след Ливърпул и преминаха с лекота през Бенфика в 1/8-финалния кръг, за да си осигурят 1/4-финален сблъсък срещу Борусия Дортмунд. Докато Шампионската лига навлиза в най-вълнуващия си етап, звездата на Барса Ламин Ямал е уверен, че неговият тим може да стигне до края на състезанието.

Преди началото на елиминационната фаза на Шампионска лига Барса беше един от двата отбора, сочени за фаворити за спечелване на трофея, заедно с Ливърпул. Мърсисайдци обаче претърпяха огромно поражение от Пари Сен Жермен, което накара Ямал да заяви твърдо, че Барселона е фаворит за спечелването на Шампионска лига, което ще сложи край на 10-годишното чакане.

"Ние сме фаворитите за Шампионската лига", заяви категорично Ямал в интервю за "Sport". "Когато приключи груповата фаза, казах, че Ливърпул е фаворит, защото беше първи в класирането, а сега, след като отпадна, това сме ние. Не трябва да се страхуваме от никого. Освен това, ние сме отборът, който нанася най-много щети на Реал Мадрид."

🚨🏆 Lamine Yamal: “We are favorites to win the Champions League now that Liverpool are out of the competition”.



“We are not afraid of any team, we are a family… and we’re not the same as one year ago against PSG”, told @Sport. pic.twitter.com/9iiMMQ6V0i