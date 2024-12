Ясно е колко ще отсъства Килиан Мбапе, пропуска важен мач за Реал Мадрид

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе е с контузия на бедрото от двубоя с Аталанта в Шампионската лига и ще отсъства около десет дни. Това значи, че френският нападател ще пропусне финала за Интерконтиненталната купа на 18 декември в Катар срещу мексиканския Пачука или египетския Ал Ахли. Има вероятност деветката на "кралете" да не играе повече през 2024 година.

"След направените днес изследвания на нашия играч Килиан Мбапе от медицинските служби на Реал Мадрид, той беше диагностициран с травма на бедрото на левия крак. Предстои развитие", гласи официално съобщение на “белия балет”. Според информацията на "Marca" Мбапе ще е аут от терените около десетина дни.

Това означава, че почти сигурно той ще пропусне сблъсъка с Райо Валекано от Ла Лига, финала за Интерконтиненталната купа на 18 декември в Катар срещу мексиканския Пачука или египетския Ал Ахли. Има вероятност Килиан да не играе и срещу Севиля на 22 декември в последния мач на мадричани за 2024 година.

Нападателят се контузи в двубоя срещу Аталанта в Шампионска лига, завършил с драматична победа за „кралете“. Първият гол в Бергамо бе дело именно на 25-годишния Мбапе и падна в десетата минута. До почивката обаче французинът получи травма и напусна принудително.

