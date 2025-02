Жертва на Лудогорец от близкото минало написа история в евротурнирите (резултати в Лига на конференциите)

Отборът на Шамрок Роувърс, който загуби от Лудогорец в квалификациите на Шампионска лига през 2022 година, написа история за ирландския футбол в евротурнирите под егидата на УЕФА. Най-титулуваният ирландски клуб успя да победи Молде с 1:0 като гост в първи мач от плейофите за класиране за 1/8-финалите на Лигата на конференциите, като това бе първа победа за ирландски отбор в елиминационна фаза на европейски клубен турнир.

Шамрок е клуб с дългогодишна история. Клубът помни и славни, и тъжни времена, като в даден момент остава бездомен и на прага на фалита, но е спасен от феновете. Сега Шамрок успя да се класира за плейофите на Лигата на конференциите и взе ценна победа като гост над Молде, която дойде след попадение на 16-годишния Майкъл Нунън в 57-ата минута. Гостите бяха подпомогнати и от директен червен картон за Валдемар Лунд от състава на домакините в края на първата част.

⭐️🇮🇪 Michael Noonan makes history as Shamrock Rovers became the youngest goalscorer in European club competition history after scoring vs Molde tonight.



16 years and 197 days old, beating Lukaku’s record. pic.twitter.com/tOt01hfsFi