Жребият за Лига на конференциите: Челси пристига в Гърция, заформи се български мач

Жребият за основната схема на Лигата на конференциите, който се проведе при чисто нов формат, бе изтеглен днес в Монако. Един от фаворитите Челси ще гостува на Панатинайкос в Гърция, а освен това ще се изправи срещу Гент, Хайденхайм, Шамрок Роувърс, Астана и Ноа.

АПОЕЛ (Никозия) с българския полузащитник Георги Костадинов в състава пък получи доста добри съперници. "Жълто-сините" от Кипър изтеглиха домакинство на Фиорентина (Италия), гостуване на Молде (Норвегия), а също така домакинство на казахстанския Астана, където ще има индиректен български сблъсък. Помощник-треньор на отбора от бившата съветска република е Саид Ибраимов – бивш футболист на Монтана, Пирин (ГД) и Нефтохимик (Бургас), а също така помощник-треньор на Левски и седем пъти шампион на Казахстан.

✅ Home and away opponents confirmed for Pot 1 teams 🏡✈️#UECLdraw pic.twitter.com/LNnYRXDkMW